Столичная прокуратура предупреждает об активности мошенников перед праздниками

Прокуратура Москвы в преддверии праздников предупредила о возможном росте мошенников в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля, 23 февраля, 8 марта резко возрастает количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники. Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки», — рассказали в пресс-службе.

В подобных письмах содержатся ссылки или вложенные файлы, переход по которым влечет за собой автоматическую установку вредоносных программ на устройство или на перенаправление на сомнительный сайт.

Цель злоумышленников — получить данные банковской карты или пароль подтверждения операции из SMS, в результате чего человек может лишиться всех денег.

Прокуратура советует завести отдельную карту для покупок в интернете и держать на ней только те деньги, трата которых запланирована на приобретения. Также ведомство напоминает, что ни под каким предлогом никому не стоит сообщать данные банковской карты, а покупки рекомендуется совершать только на проверенных сайтах.

Ранее в МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники.