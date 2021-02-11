В Кремле считают недопустимым использовать метод кнута и пряника при вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости использования принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса среди россиян.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России.

Ранее сообщалось, что вакциной от коронавируса «Спутник V» привились около 2,2 млн россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».