В Кремле сожалеют об утечке деталей встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с утечкой данных со встречи главы государства Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ.

По его словам, беседа журналистов с политиком проходила в формате «off the record» («не для записи». — англ.).

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря «слили» просто какую-то часть беседы своим коллегам», — сказал Песков.

Он также добавил, что такая ситуация не способствует укреплению доверия. Представитель Кремля также выразил надежду на то, что в дальнейшем установленные договоренности будут соблюдаться.