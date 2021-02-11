Песков рассказал, как решить проблему с зарплатами бюджетников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику Владимира Путина в адрес чиновников за «подгонку формальных показателей» по росту зарплат бюджетников в рамках майского указа 2012 года.

По его словам, после совещания с правительством, на котором прозвучала критика, в Кремле уделят внимание тем темам, которые были обозначены. Представитель Кремля отметил, что самое сложное — это «получить информацию об исполнении того или иного документа с земли, то есть, по каждому конкретному человеку, которого это касается, в масштабах страны». При этом он добавил, что активная цифровизация всех сфер жизни поможет дотянуться до каждого человека.

«К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды, из минимума и максимума по разным регионам. Но это не играет никакой роли для людей, в отношении которых эти указы нарушаются», — сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что Путин как раз говорил о том, что необходимо «дотянуться до каждого человека», чтобы исключить ситуации, с которой столкнулась научная работница Анастасия Проскурина из Новосибирска.

Ранее Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых (Анастасия Проскурина) пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе. Позже глава государства на совещании с правительством заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по зарплатам в социальных сферах.