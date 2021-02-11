Инфекционист назвал сроки отмены масочного режима в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что отменять обязательный масочный режим в России можно будет не раньше мая. Его слова приводит РИА «Новости».

«Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм», — объяснил специалист.

По его словам, у ряда людей маленькая вирусная нагрузка вовсе не вызывает заболевания, а при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. В таком случае маска выступает естественным барьером.

Тимаков отметил, что масочный режим можно будет отменять в мае, когда можно будет постоянно проветривать помещения. В Москве обычно теплеет к июню, поэтому обязательное ношение масок можно будет отменить в июне.

Ранее впервые обязательный масочный режим смягчили в Удмуртии. После этого обязательное ношение масок отметили и в Чечне. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему необходимою