ТАСС: боевики готовятся совершить теракты на массовых акциях в России

Боевики запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)) готовятся к совершению преступлений в местах проведения массовых уличных акций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

«В этих целях лидерами террористических формирований «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», «Аджнад аль-Кавказ»* и других структурно находящихся в «Хайят Тахрир аш-Шам» ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — говорится в сообщении.

Эта террористическая организация является коалицией исламистских группировок, возглавляемую боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в России с начала 2020 года предотвращен 41 теракт.

*Запрещенные в России террористические организации