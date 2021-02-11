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Общество. Новости

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Минпросвещения попросило объяснить слово «толерантность» в учебниках

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Министерство просвещения России попросило Российскую академию образования (РАО) объяснить значения слов «толерантность» и «гендер» в учебниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо, подписанное замглавы ведомства Денисом Грибовым.

«Минпросвещения России просит представить научное обоснование смысловых значений слов «толерантность» и «гендер», используемых в образовательном процессе и в официальной терминологии», — говорится в документе.

Автор письма также указывает на «двусмысленность и опасность концепций толерантности и гендера других стран».

Ранее в правительство обратились представили общественной организации. Они предложили запретить использовать эти термины в учебном процессе.

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