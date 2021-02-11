Расстрелявшего коллег в метро Москвы полицейского признали виновным

Коллегия присяжных признала виновным, но достойным снисхождения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Мосгорсуд.

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)», — говорится в сообщении.

То, что Смирнова признали заслуживающим снисхождения означает, что его не смогут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что Смирнов оправдан по двум эпизодам, связанным с получение взяток у гражданина Узбекистана, на чем его попытались поймать сотрудники ОСБ, и у гражданки Филиппин, которую, по версии обвинения, он взял в другое время.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки около метро «Рязанский проспект» в Москве погибли два человека.