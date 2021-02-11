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Общество. Новости

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Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на самочувствие

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Арестованный главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов пожаловался, что плохо себя чувствует в «адских условиях» новой камеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, в камере очень жарко, из-за чего утром, 11 февраля, арестованные написали заявление на осмотр врача.

«Отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112», — сообщили в редакции.

Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд. 3 февраля суд вынес решение об аресте на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Позже Мосгорсуд сократил до 15 суток срок ареста.

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