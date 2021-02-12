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Общество. Новости

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Черногория одобрила импорт российской вакцины «Спутник V»

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Институт лекарств и медицинских средств Черногории одобрил ввоз в страну российской вакцины от коронавирус «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на черногорский медиахолдинг «Вести».

По его данным, первая партия вакцины поступит в страну на будущей неделе.

Ранее сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сергей Болевич сообщил, что в страну «первоначально поступят 5-15 тыс. доз вакцины, а затем еще 50 тыс.»

За все время в Черногориибыло выявлено 66,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 861 пациент скончался.

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