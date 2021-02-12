Взявший на себя вину за гибель летчика Олега Пешкова турок вышел на свободу

| Бернст Ю.

Гражданин Турции Алпарслан Челик, который взял на себя вину за гибель российского летчика Олега Пешкова, вышел на свободу после отбывания тюремного срока за незаконное владение оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Мурата Устюндага.

«Да, Челик вышел из тюрьмы», — сказал он.

В ноябре 2015 года в Сирии ВВС Турции сбили российский Су-24, был убит российский летчик Олег Пешков.

На следующий день СМИ распространили видеоролик с признанием Челика в убийстве Пешкова. Предположительно, Челик был одним из командиров турецкой радикальной группировки «Серые волки», помогавшей сирийским бандформированиям в провинции Латакия. В марте 2016 года Челика арестовали в Измире по обвинению в незаконном ношении и хранении оружия. После помещения под стражу он заявил, что лично не причастен к стрельбе по россиянину, а взял на себя ответственность, так как являлся командиром подразделения боевиков, члены которого открыли огонь.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоили Пешкову почетное звание Героя РФ.