В Москве в пятницу ожидается до -12°С

| Бернст Ю.

Облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в городе составит -10°С...-12°С. В ночь на субботу она может опуститься до -15°С.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от -9°С до -14°С, ночью опустится до -17°С.

Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

Из-за ухудшения погодных условий 12 февраля в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Ранее москвичей предупредили о транспортном коллапсе в конце недели из-за «снежного апокалипсиса».