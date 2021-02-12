Навального доставили в суд для рассмотрения его дела о клевете

Блогер Алексей Навальный доставлен из СИЗО «Матросская тишина» в Бабушкинский суд в Москве на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что заседание начнется в 10.00 в пятницу, 12 февраля.

В настоящее время возле здания суда усилены меры безопасности на случай возможных беспорядков.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании, состоявшемся 5 февраля, блогер не признал свою вину.