В ВОЗ не исключили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возможность появления штаммов COVID-19, которые будут менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом сообщает РБК.

«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам», — сказала Вуйнович.

При этом она отметила наличие базы, которая даст возможность изменить вакцины от COVID-19.

Как отметила представитель ВОЗ, вирус мутирует и он может поменять белок в любой момент.

«Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — заявила Вуйнович.

Ранее сообщалось, что ученые создали повышающее в десять раз эффективность вакцин от коронавируса вещество.