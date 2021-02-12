Белорусская оппозиционерка Колесникова обвиняется в создании экстремистского формирования

Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявили еще два обвинения — в заговоре и создании экстремистского формирования. Об этом сообщил бывший претендент в президенты республики Виктора Бабарико на своей странице в Telegram.

Женщина обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Адвокату Максиму Знаку предъявлены такие же обвинения.

Бабарико напомнил, что в сентябре прошлого года Колесниковой и Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

16 января сообщалось, что белорусский суд отклонил жалобу на продление ареста оппозиционерки Марии Колесниковой.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.