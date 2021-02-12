Нарышкин ответил на сообщения о готовящихся терактах на уличных акциях

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался по поводу сообщений о том, что лидеры террористических организаций готовят боевиков для совершения терактов в различных городах страны в местах массовых уличных акций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о подготовке организации «Хаят Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в России) террористов для этих целей. По данным источников, для совершения терактов отбираются боевики из России или граничащих с ней стран.

Нарышкин рассказал, что подобные сообщения регулярно поступают в российские спецслужбы, но у них накоплен большой опыт борьбы с международным терроризмом. «Справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — отметил он.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками «Джебхат ан-Нусры»*.

*Организация, запрещенная в России.