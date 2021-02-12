Кафедра энергетической политики и безопасности «Роснефти» на базе МГИМО ждет абитуриентов на дне открытых дверей

Преподаватели и лучшие студенты кафедры Глобальной энергетической политики и энергетической безопасности (базовая кафедра ПАО «НК «Роснефть») Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России встретятся с будущими абитуриентами на Дне открытых дверей.

Мероприятие проводит Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России 12 февраля.

В этом году День открытых дверей проводится в новом формате. Вход свободный, однако желающие предварительно зарегистрированы на портале МГИМО. Это почти тысяча человек. Организована и онлайн-трансляция.

В 2014 году в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между «Роснефтью», Университетом МГИМО и МИЭП. Соглашение подписали Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов и другие.

С 2007 года в МИЭП МГИМО действует базовая кафедра «Роснефти» «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность». На кафедре ведется подготовка магистров по принципиально новой практико-ориентированной магистерской программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». С 2014 г. заведующий кафедрой — вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин.

В научно-педагогическую работу на базовой кафедре в настоящее время вовлечены 4 сотрудника ПАО «НК «Роснефть».

Конкурс в совместную магистратуру МИЭП МГИМО и ПАО «НК «Роснефть» — один из самых высоких среди магистерских программ Университета МГИМО (порядка 5 человек на место).

Учебный план магистерской программы базовой кафедры включает практико-ориентированные курсы специальных дисциплин и двухлетнюю стажировку студентов в профильных подразделениях «Роснефти». Ежегодный прием в магистратуру составляет 10 человек и проходит с применением оценочных процедур «Роснефти» в отношении кандидатов, рекомендованных вузом.

За время работы базовой кафедры долгосрочную стажировку в «Роснефти» успешно завершили 119 человек. Лучшие выпускники магистратуры по итогам стажировки трудоустраиваются в Компанию.

В периметре «Роснефти» уже трудятся 45 выпускников. В сфере их компетенций - вопросы стратегического планирования, инвестиций, реализации шельфовых проектов, локализации оборудования и другие.