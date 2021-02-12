Москвичка пыталась убить трех детей, оставив их в лесу раздетыми на морозе

Жительница Новой Москвы попыталась убить трех своих детей, оставив их раздетыми в лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

Отмечается, что инцидент, произошел вечером 11 февраля. 33-летняя женщина привезла троих детей на территорию лесополосы, раздела их догола и оставила на улице.

Произошедшее увидел очевидец, который обратился в полицию. Дети с различными степенями обморожения были направлены в детскую городскую больницу. Женщина также была госпитализирована, следователи намерены проверить состояние ее психического здоровья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).