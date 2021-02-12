Россияне получат вакцину «Ковивак» в конце марта

Россияне смогут получить в конце марта первые партии вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак», разработки Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, центр планирует завершить регистрацию препарата в конце февраля. Потом вакцина примерно в течение месяца будет проходить контроль качества.

Чернов пояснил, что «Ковивак» отличается от других вакцин тем, что в ней используется цельный вирус, однако это не делает препарат опасным, а иммунитет после него вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». Третья отечественная вакцина, «КовиВак», была разработана центром им. Чумакова. Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в марте текущего года, сейчас он находится на этапе регистрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию единственной страной с тремя вакцинами от коронавируса.