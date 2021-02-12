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Общество. Новости

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Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

Казахстан одобрил вакцину «Спутник V»

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Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в пятницу, 12 февраля.

Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобривший российскую вакцину.

1 февраля, в Казахстане стартовала кампания по вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

В рамках первого этапа вакцина предлагалась военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, медработникам, а также специалистам, которые находятся в группе риска заражения COVID-19.

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