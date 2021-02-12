В Москве из-за снегопада задержали 30 авиарейсов

В московских аэропортах из-за снегопада задержаны около 30 самолетов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьево отложены семь рейсов, отменены два, в Домодедово — отложены 14, отменены три, во Внуково — отложены шесть, отменены два.

Ранее в столичном Дептрансе заявили, что снегопад не повлиял на работу общественного транспорта.

В пятницу в Москве практически весь день идет снег, образовалась гололедица и в некоторых районах города была замечена вьюга. По состоянию на 18.26 мск, температура воздуха в столице составляет -14°C.