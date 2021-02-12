Каталония призвала ЕС разрешить «Спутник V»

Власти испанского автономного сообщества Каталония призвали Евросоюз разрешить другие вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы, правительство (Каталонии), просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», — говорится в заявлении властей.

С начала эпидемии выявили три миллиона случаев, скончались 64 тысячи человек. Вакцинация в Испании началась 27 декабря 2020 года. В королевстве применяются три препарата: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что зафиксировали случаи повторного заражения новыми вариантами коронавируса.