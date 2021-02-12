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Общество. Новости

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В Ватикане назвали коронавирус затянувшимся Великим постом

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В Римско-католической церкви сравнили коронавирус с затянувшимся Великим постом и 40-летними скитаниями евреев по пустыне, передает РИА «Новости».

«В наших широтах эпидемия коронавируса приобрела особый размах в прошлом году вскоре после начала Великого поста, и до сих пор поражает многих людей, многих христиан, как если бы это было затянувшимся Великим постом», — приводятся слова главы Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курта Коха.

По его словам, есть и лингвистическое сходства: итальянское слово «карантин» («la quarantena») звучит похоже на сорок дней Великого поста («la quaresima»), который также называется quadragesima» (дословно «сорок дней», «четыредесятница»).

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