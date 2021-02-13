На Украине заявили о невыполнимости Минских соглашений

Минские соглашения практически невозможно выполнить в их нынешнем виде, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает «Укринформ».

Ермак при этом подчеркнул, что Украина приложит все усилия для соблюдения этих договоренностей.

Он добавил, что прогресс в переговорах, хоть и небольшой, по Донбассу есть.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — сказал он.

При этом он заявил, что нет ощутимых результатов с момента подписания Минских соглашений.

Ранее Ермак отвел США ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.