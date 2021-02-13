В Минске выявили подпольную типографию, печатавшую протестную атрибутику

В Минске правоохранители выявили подпольную типографию, которая производила предметы с незарегистрированной символикой.

«Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба – работники частной типографии», — рассказали в пресс-службе МВД Белоруссии.

Отмечается, что мужчины днем печатали заказы юридических лиц для официального работодателя, а после завершения смены подозреваемые занимались теневым бизнесом — печатали бело-красно-белые флаги, маски, растяжки, наклейки и прочее. После этого они забирали атрибуты незарегистрированной символики домой и «снабжали ей участников несанкционированных мероприятий».

В ходе обысков была изъята техника, рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, а также более 100 единиц незаконной продукции.

Ранее в Белоруссии был задержан администратор трех протестных Telegram-каналов.

В Белоруссии шесть месяцев подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.