Украинских журналистов заблокированных телеканалов лишили аккредитации в Раде

Украинский депутат парламента от фракции «Голос» Роман Лозинский заявил, что журналистов заблокированных в стране телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде.

Теперь они не смогут заниматься журналисткой деятельностью в стенах Рады.

«Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — написал Лозинский на своей странице в Facebook.

Ранее ряд депутатов Верховной рады от фракций «Европейская солидарность» и «Голос» подали в парламент проект постановления о приостановке аккредитации сотрудникам телеканалов «112», NewsOne и ZIK. В ОБСЕ в свою очередь заявили о необходимости плюрализма СМИ после запрета ТВ-каналов на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента, тем временем, обвиняют в диктатуре.