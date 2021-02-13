Землетрясение в Японии стало афтершоком землетрясения 2011 года

Мощное землетрясение, произошедшее в Японии 13 февраля было афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, сообщил представитель национального метеорологического управления Японии. Его слова приводит ТАСС.

«Мы полагаем, что это был афтершок Великого восточно-японского землетрясения», – заявил представитель ведомства.

Кроме того, сейсмологи допустили, что повторные мощные толчки могут произойти в районе землетрясения в ближайшие недели, указано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано 13 февраля, была объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По последним данным, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 30 человек.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое привело к цунами. Стихийное бедствие привело к гибели более 18 тысяч человек, а также к аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».