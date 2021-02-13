«Спутник V» прибыл в Венесуэлу

Российская вакцина «Спутник V» прибыла в Венесуэлу. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина и правительство за отправку вакцины «Спутник» против коронавируса», — приводятся слова вице-президента страны Делси Родригес.

В Венесуэле коронавирусом заразились 132 259, выздоровели 124 253, скончались 1 267 человек.

Ранее в Венгрии началось применение вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».