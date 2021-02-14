Путин заявил, что Россия лучше других стран борется с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия справилась с пандемией коронавируса лучше по сравнению с Европой и США. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, в стране была «несравнимо выше» мобилизована система здравоохранения.

При этом глава государства отметил, что по некоторым направлениям промышленности другие страны имеют более высокие достижения для определенной публики.

«А у нас - для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас лучше», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он добавил, что некоторые считали, что «мы никчемные и звать нас никак».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109 млн заболевших, свыше 81 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».