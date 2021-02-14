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Общество. Новости

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Французский политолог рассказал, как Россия достигла геополитической победы

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Французский политолог Паскаль Бонифас рассказал о том, как Россия одержала геополитическую победу. Об этом сообщает издание Ouest-France.

По его словам, это произошло за счет разработки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он отметил, что наступление пандемии привело к формированию «вакцинной дипломатии», при это Запад показывает себя не с лучшей стороны. Эксперт добавил, что когда президент России Владимир Путин объявил о создании препарата, было «много насшмешек»,

«Ее название, «Спутник» производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», — подчеркнул Бонифас.

Ранее Путин заявил, что Россия справилась
с пандемией коронавируса лучше остальных стран.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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