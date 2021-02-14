Милиция задержала 67 человек под Минском

Белорусская милиция задержала под Минском в субботу, 13 февраля, 67 человек, участвовавших в публичной репетиции на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Как уточнили в центре, среди задержанных есть музыканты и подростки. Известно, что из милиции в настоящее время отпустили всех несовершеннолетних, а также нескольких человек освободили после составления административных протоколов.

Поздно вечером 13 февраля планировался концерт белорусских групп «Разбитое сердце пацана», Panska Moc, Ok-Band, Lear, однако он был прерван приездом милиции.

Ранее президент республики Александр Лукашенко назвал два условия своего ухода с поста президента.