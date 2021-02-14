Инфекционист предупредил, что новый штамм COVID-19 более заразен для детей

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новый штамм коронавируса будет более заразен для детей.

«Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным — больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса», — объяснил он в эфире радиостанции «Вести FM».

При этом Тимаков отметил, что вирус не стал более патогенным, так как ему «интереснее размножиться и существовать долго», а не убивать своего хозяина. В связи с этим последующие мутации будут облегчать симптомы протекания заболевания, но и проще будут передаваться.

Врач добавил, что если раньше для заражения коронавирусом нужно было находиться с источником инфекции длительное время, то сейчас вирус видоизменился и не переболевшие люди будут легче заболевать. По его мнению, к середине весны из-за мутации вируса вероятно произойдет подъем заболеваемости.

«Люди расслабились, опять половина ходит без масок. И это расслабление может сыграть коварную шутку», — подчеркнул инфекционист.

Ранее в Роспотребнадзоре также выразили мнение, что весной может произойти рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что весенний период комфортен для распространения вируса из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха.