Макрон надеется, что вакцины РФ и КНР будут использованы для борьбы с COVID-19 в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что совместные усилия России и Китая, в частности разработка вакцин, будут использованы в качестве механизма по борьбе с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Соответствующее заявление было сделано политиком после совещания международного партнерства ACT-Accelerator, целью которого является расширение доступа к средствам по борьбе с пандемией COVID-19.

«Сейчас мы ведем борьбу с вариантами (коронавируса — «Газета.Ru»), это настоящая гонка со временем, - подчеркнул французский лидер. - Без быстрых эффективных международных действий мы рискуем упустить (распространение — «Газета.Ru») вируса», — подчеркнул Макрон.

При этом французский лидер планирует провести переговоры по этому вопросу с представителями Африканского союза, а затем представить результаты этих переговоров в пятницу, 19 февраля, в рамках саммита «Большой семерки».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».