Режим ЧС на фоне COVID-19 ввели власти Чехии

В Чехии правительство приняло решение о введении в стране режима ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Соответствующее решение было принято по просьбе краевых властей на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Данный режим продлится две недели до 28 февраля.

До этого в четверг, 11 февраля, парламент уже отклонял такую просьбу кабмина по результатам голосования 49 против 48. В стране режим ЧС действовал в период с 5 октября 2020 года. В связи с отрицательным решением парламента правительство воспользовалось возможностью введения ЧС по запросу краевых властей, что предусмотрено законодательством страны.

При этом глава сената Милош Выстрчил неоднозначно отнесся к такому решению. Его поддержали некоторые специалисты по конституционному праву.

Ранее итальянские власти приняли решение продлить

режим ЧС в связи с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».