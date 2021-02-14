У горящего в центре Москвы здания обрушилась кровля

У здания, которое горит на Мясницкой улице в Москве, обрушилась кровля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно данным собеседника, в хостеле, где зафиксировано обрушение, находились 55 постояльцев и два сотрудника. До приезда спасателей на улицу были выведены 40 человек.

На месте работают пожарные отряды.

Информация о пострадавших и погибших не уточняется.

Ранее стало известно, что в здании в центре Москвы, в котором расположены хостел, рестораны, офисы, кафе и магазины, произошло возгорание. Позднее источники рассказали, что огонь перешел на второй этаж.