Эксперт ЭИСИ прокомментировал воскресные несанкционированные акции

Эксперт ЭИСИ Александр Малахов в беседе с «Газетой.Ru» оценил воскресные несанкционированные акции

«Акция не состоялась и поддержки ее [со стороны россиян] вообще никакой не было. Здесь не стоит говорить о том, что потенциальные участники чего-то испугались. Тот уровень подготовки и те формы подготовки к возможным активностям не выдерживают никакой критики», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что то, как проводились несанкционированные акции, — «это один из образцово-показательных примеров освоения бюджета».

«Причем освоения бюджета по старым методичкам. Причем ресурсов, можно предположить, на популяризацию этих активностей было брошено не мало», — считает он.

«Заказчики, постановщики технического задания совершенно не забивают себе голову и не пытаются это [проведение несанкционированных акций] под российский менталитет каким-то образом адаптировать», — заключил Малахов.