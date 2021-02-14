Пожар на Мясницкой улице в Москве ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на Мясницкой улице в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Ранее ведомство рассказало о локализации пожара в 21.40 по мск на площади около 500 кв м. Огонь перешел на второй этаж здания, а также частичное обрушение крыши хостела.

Полная ликвидация была зафиксирована 22.07. В результате никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в здании в центре Москвы, в котором расположены хостел, рестораны, офисы, кафе и магазины, произошло возгорание. Позднее источники рассказали, что огонь перешел на второй этаж. После этого у хостела произошло обрушение кровли.