Названы регионы РФ с самым высоким качеством жизни

Первые места в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2020 году заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Составители рейтинга проанализировали такие показатели, как уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования.

В десятке регионов с высоким качеством жизни также оказались Татарстан, Белгородская область, Калининградская область,Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Последние места в рейтинге заняли Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

Стоит отметить, что Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавляли рейтинг и по итогам прошлого года.

Ранее были названы российские города с самыми высокими зарплатами.