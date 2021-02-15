Брод прокомментировал воскресные несанкционированные акции

Воскресные акции были немногочисленные, рассказал «Газете.Ru» член СПЧ Александр Брод.

«Естественно, наибольшее количество молодёжи они собрали в Москве и Санкт-Петербурге, - отметил Брод в интервью «Газете.Ru». — Для молодёжи это экзотичное проведение свободного времени, для большинства населения смысл акций не был понятен».

Тем более, немалая часть граждан отшатнулась от Навального в связи с его продолжающимися нападками на ветерана и его родственников, констатировал Брод.

В его представлении, Навального перестают воспринимать как выразителя общественных интересов.

«Но это не означает, что протестный потенциал сошёл на нет. Скорее всего, акции будут проводить регулярно, наибольшую активность они приобретут в период регистрации кандидатов на выборах и по итогам Единого дня голосования», — считает Брод.