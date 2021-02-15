Суд рассмотрит повторно жалобу на бездействие СК после инцидента с Навальным

Новосибирский областной суд направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления Следственного комитета России после госпитализации Алексея Навального в Омске, отменив постановление нижестоящего суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, который счел законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Теперь материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, отметили в суде.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.