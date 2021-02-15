В подмосковных Люберцах «заминировали» 18 школ

Неизвестные сообщили о «минировании» 18 школ в подмосковном городе Люберцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В настоящее время поступили угрозы взрывов в 18 школах, сообщения проверяются», — рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в Люберцах регулярно поступали подобные сообщения о «минировании» различных объектов — школ, зданий органов власти и железнодорожных станций. Все они оказались ложными.

Ранее полицейские проверили все школы Москвы и Московской области после появления в одной из социальных сетей публикации об угрозе взрывов в школах по всей России.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.