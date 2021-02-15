Путин посмертно наградил россиянина, пытавшегося спасти утонувшую в сливной яме семью

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно 23-летнего Александра Савченко из Воронежской области, который пытался спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму в августе 2020 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

По данным «Вестей», сначала наступила на край приоткрытой крышки люка и провалилась в сливную яму двухлетняя девочка. Ее начали спасать мать, восьмилетняя сестра, а потом отец. Также на помощь пришли соседи — муж врио главы поселения Сергей Савченко и его 23-летний сын Александр. Молодой человек погиб мгновенно вместе с многодетной семьей, а его отец выжил.

Согласно указу Путина, медалью «За спасение погибавших» наградили отца и сына.