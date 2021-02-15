Путин поручил проанализировать эффективность вакцин РФ против новых штаммов COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции в отношении новых штаммов вируса, сообщает Кремль.

Также глава государства потребовал, чтобы в случае необходимости были проведены дополнительные исследования российских вакцин и внесены изменения в их регистрационные досье.

Доклад необходимо представить до 15 марта текущего года и далее каждые полгода.

Ранее глава Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как повысить эффективность вакцинации от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».