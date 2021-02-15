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Общество. Новости

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Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, в Пресненском суде Москвы, 10 июня 2019 года Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, в Пресненском суде Москвы, 10 июня 2019 года

Экс-полковника Захарченко выписали из больницы после операции

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Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко выписали из больницы после удаления паховой грыжи. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

По его словам, Захарченко выписали и отправили в «Лефортово».

8 февраля стало известно, что Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу для обследования. В январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у него выявлено заболевание, требующее оперативного вмешательства.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы.

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