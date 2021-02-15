Австрийская газета рассказала о «шоке» Европы из-за вакцины «Спутник V»

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал, как российская вакцина против коронавируса «Спутник V» шокировала Европу.

Как пишет автор, Европа изначально скептически отнеслась к тому, что Россия представила препарат против коронавируса из-за сложившихся стереотипов.

Журналист подчеркнул, что Западу необходимо избавиться от убежденности в отсталости РФ.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», — написал автор.

В статье говорится, что Россия увеличила инвестиции в науку, в стране работают талантливые молодые ученые, чьи разработки внедряются в промышленности.

Ранее стало известно, что Сербия намерена произвести 20 млн доз «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».