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Общество. Новости

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Заммэра рассказал, когда Москву очистят от снега

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Столицу смогут очистить от снега только через четыре дня. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, после рекордного снегопада из Москвы вывезли уже около 10 млн куб. м снега.

«Наша задача сейчас — в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей городской территории», — добавил Бирюков.

Притом коммунальщики уделяют особое внимание Центральному округу, где приходится вывозить снег из маленьких дворов, так как там его некуда складывать.

Бирюков подчеркнул, что в столице мобилизованы все силы коммунальных служб на уборку города. Последние несколько дней около 15 тыс. единиц техники работает на улицах города в круглосуточном режиме.

«Эта армия в круглосуточном режиме работает, чистит город. Город сегодня находится в том состоянии, по которому идет общественный транспорт, идут пешеходы, идут комфортно», — заключил Бирюков.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве побил рекорд 1973 года. Так, 12 февраля 1973 года в Москве выпало 7 мм осадков, а в пятницу данный показатель составил 9 мм.

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