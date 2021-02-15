В Канаде назвали «Спутник V» российским триумфом

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала российскую вакцину «Спутник V» научным и дипломатическим триумфом России.
Альтереско подчеркнула, что изначально российский препарат был воспринят в штыки в западном сообществе.
»«Спутник V» быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла», — написала журналистка.
По ее словам, в настоящий момент препарат востребован не только среди союзников Кремля, но и в Европе. Канадский обозреватель отметила, что хоть у Москвы много проблем в других сферах, «Спутник V» является «безупречной и бескомпромиссной победой».
Ранее австрийская газета рассказала о «шоке» Европы из-за вакцины «Спутник V».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».