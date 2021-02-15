Главный британский мышелов отметил 10 лет работы

Кот Ларри, главный мышелов британского правительства, отметил 10 лет своей работы в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Об этом сообщается в Twitter кота.

Кот «написал», что спустя 10 лет работы, его часто спрашивают о планах на будущее.

«Позвольте мне высказаться ясно: этот кот на пенсию не собирается, так что я уже планирую 20-летие», — говорится в сообщении.

В Twitter Ларри опубликованы поздравительные фото и видео. Например, выложен снимок, где кота гладит бывший президент США Барак Обама, а рядом стоит экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон.

Ларри также обратился к своему бывшему коллеге, главному мышелову МИД Великобритании Палмерстону.

«Правда, что мы не всегда ладили, но я скучаю по нему и надеюсь, что Палмерстон наслаждается пенсией в деревне», — написал Ларри.

Ранее главный мышелов британского правительства отказался дружить с группой детей.