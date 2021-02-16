В Великобритании нашли еще одну разновидность коронавируса

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом пишет газета Guardian.

Эта разновидность коронавируса получила название B1525, сообщили шотландские ученые.

Также этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. «Британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» — в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.