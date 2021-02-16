Большинство американцев высказались за создание новой политической партии

США нуждаются в третьей крупной политической партии. За это высказались 62% американцев, выяснил институт Гэллапа, передает The Hill.

По мнению опрошенных граждан США, основные партии - Демократическая и Республиканская — «плохо работают».

При этом 33% респондентов полагают, что демократы и республиканцы выполняют задачи «адекватно», представляя большинство политических взглядов американцев.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля. Были опрошены 906 респондентов из 50 штатов, 4 п. п. составляет погрешность.